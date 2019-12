Deadpool 3, Ryan Reynolds confessa: “È già in produzione”

Nel corso dei mesi ci sono state innumerevoli rumors sull’eventuale uscita di Deadpool 3, soprattutto dopo l’acquisizione della Fox da parte della Disney. Ricordiamo come i due primi lungometraggi con protagonista il mercenario chiacchierone fossero ambientati al di fuori del Marvel Cinematic Universe, ma forse adesso le cose sono destinate a cambiare. Inizialmente, si pensava che il terzo capitolo di un franchise palesemente dedicato ad un pubblico adulto potesse spingere la Disney a non proseguire con il progetto, ma a smorzare qualsiasi dubbio è stato lo stesso Ryan Reynolds, interprete di Deadpool.

DEADPOOL 3 SI FARA’: PAROLA DI RYAN REYNOLDS

Lo scorso 24 dicembre, Ryan Reynolds è apparso nello show Live With Kelly and Ryan, affermando ai due ospiti presenti che lui e il suo team stanno lavorando alla produzione di Deadpool 3. Il film, da quello che ha lasciato intuire Reynolds, farà parte dell’MCU. L’attore ha dichiarato: “Sì, ci stiamo lavorando proprio ora con l’intero team”. Ha poi proseguito: “Adesso siamo alla Marvel, che è come i campionati più importanti, tutto all’improvviso”. Insomma, oramai è una certezza: Deadpool 3 uscirà nelle sale!

La Disney ha compreso come Deadpool sia un personaggio vincente ed è cosa buona e giusta renderlo parte integrante dello stesso universo condiviso da Thor, Hulk, Spider Man ed altri campioni dell’universo Marvel. Fino all’arrivo di Joker con Joaquin Phoenix, Deapool e Deadpool 2 erano i film per adulti con il più alto incasso di sempre: 780 milioni di dollari. Sarebbe stata una follia da parte della casa di Topolino rinunciare ad un simile franchise.

A comprendere l’indispensabilità di Deadpool per la Disney e l’MCU è stato anche Rob Liefeld, creatore del personaggio, il quale ha di recente affermato come la produzione di una serie di lungometraggi con il mercenario (che più che da una serie comics sembra essere uscito da un manga giapponese) fosse inevitabile, al di là di quelli che fossero i piani originali dei Marvel Studios.

Per aggiornamenti su Deadpool 3 ed altri film in uscita continuate a seguirci!