Danna Paola: ecco il video di Contigo registrato in quarantena

Danna Paola ha pubblicato il suo nuovo singolo Contigo, scritto durante la quarantena girando il video da casa a distanza insieme a tantissime altre celebrità dell’ambiente latino.

Danna la ricorderete senza dubbio per il suo ruolo in Elite, dove interpreta Lucrecia. Ma l’attrice è anche una cantante molto apprezzata soprattutto in Messico, paese da cui proviene, e in Spagna.

Ecco il video di Contigo di Danna Paola

Danna Paola - Contigo

Watch this video on YouTube

Testo:

Contigo, contigo

Yo me quedo encerradita si es contigo

Contigo, contigo

Yo me quedo en cuarentena si es contigo

[Verso 1] Ya no veo las noticias, noNo mido el tiempo ni los díasTú tan lejos, yo solitaToca quedarse en casita

Estando en peligro y no hay marcha atrás

Cuidando al perro y a mi mamá

Si el miedo me colapsa (Pienso en ti y se me pasa)

[Coro] Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigoYo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigoYo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigoYo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo [Verso 2] Son las 3 de la mañanaOcho horas de distanciaY ya no se si tú vas a olvidarmeSi el mundo se termina voy contigo a MarteVoy a enloquecer, ya no sé que hacerPero lo que si sé es que yo[Coro] Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigoYo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigoYo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigoYo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo [Puente] Ya no veo las noticias, noNo mido el tiempo ni los díasTú tan lejos y yo solitaToca quedarse en casita [Coro] Yo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigoYo me quedo en cuarentena si es contigo, contigo, contigoYo me quedo encerradita si es contigo, contigo, contigoYo lo que quiero es volver a bailar contigo, contigo, contigo [Outro] One, two, three (RAP Records)Hey, yo me quedo en cuarentena si es contigoYo lo quiero es salvar el mundo si es contigoYo lo que quiero