Dandy Turner ft. GionnyScandal: Sei Bella Come Roma (Milano Version)

È uscito Sei bella come Roma (Milano version), il nuovo singolo di DANDY TURNER in collaborazione con GIONNYSCANDAL.

DANDY TURNER ha scelto di pubblicare una versione remix del suo brano più amato, canzone che lo ha portato a diventare l’artista emotrap simbolo della gioventù romana.

Sei bella come Roma (Milano version) è un brano urban che DANDY TURNER e il rapper lucano, d’adozione milanese, GIONNYSCANDAL dedicano rispettivamente, in un momento difficile come questo, a Roma e Milano. I due artisti raccontano la quotidianità e i sentimenti vissuti per le strade delle due città simbolo di bellezza.

DANDY TURNER e GIONNYSCANDAL, com’è nata la collaborazione

«Io e Gionny abbiamo iniziato a parlare insieme mesi fa – racconta DANDY TURNER – all’inizio giocavamo alla playstation, parlavamo di cibo americano e delle tante cose che avevamo in comune. Dopo qualche giorno abbiamo deciso di realizzare il remix di “Sei Bella come Roma”, di cui siamo davvero soddisfatti».

«Conoscevo il brano Sei Bella come Roma – racconta GIONNYSCANDAL – e dopo una videochiamata su Instagram con Dandy è nata l’idea, considerato il periodo difficile per le città di Roma e Milano, di realizzare insieme il remix della versione originale aggiungendo la metropoli lombarda, raccontata con i miei occhi. Sono contento di questa collaborazione. È il mio primo remix. In questo momento estremamente delicato, seppur virtualmente, abbiamo cercato di dare speranza unendo le due città in un grande abbraccio. Con l’augurio che tutti possano tornare presto a viverle».

DANDY TURNER sta ottenendo degli ottimi riscontri di pubblico. I suoi singoli Sei bella come Roma, Troppi sguardi e Offline Feat. Biondo hanno totalizzato oltre 18 milioni di views / stream. Su Spotify l’artista ha superato i 500 mila ascoltatori mensili e raggiunto quasi 400 mila Mi piace su TikTok. Ha inoltre conquistato la copertina della celebre playlist GRAFFITI POP di Spotify.