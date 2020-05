Il finale di stagione di Riverdale 4 è andato in onda ieri sera e come già sappiamo non doveva essere questo l’ultimo episodio. Infatti, le restrizioni del Coronavirus hanno impedito alla produzione di finire le riprese degli ultimi episodi e quindi questo è un finale di stagione insolito. Ecco cos’è successo in un breve recap dell’episodio 4×19.

In questa puntata di Riverdale la storia segue da una parte la storia che Jughead (Cole Sprouse) ha scritto per l’ammissione all’università e dall’altra la vita reale. Nel racconto i ragazzi decidono di organizzare uno scherzo spaventoso a Mr Honey rapendolo. Tuttavia, lo scherzo degenera e Mr Honey muore. Il fatto sembra sconvolgere solo Reggie che infatti sta per rivelare la verità e sarà ucciso. In questo racconto insomma i protagonisti sono una versione un po’ peggiore di loro stessi.

Uscendo dalla finzione e capiamo cosa sta succedendo davvero a Riverdale. Capiamo che l’ispirazione a Jughead è venuta quando Betty ha suggerito di uccidere Mr Honey colpevole di non voler pubblicare il suo annuario perchè consegnato in ritardo. Fortunatamente i ragazzi decidono solo in uno scherzo ma Betty sembra insoddisfatta e scopre che il preside ha cancellato anche il prom.

Un finale che ribalta la situazione

Il coinvolgimento dei genitori salva il ballo di fine anno. Tuttavia, Mr Honey mostra a Betty, Charles e Jug un video che mostra il liceo ripreso nei dettagli da non si sa chi. Una minaccia che gli fa decidere che il prom è troppo pericoloso. Presto scopriamo che non è un video reale ma fatto da Mr Honey stesso. L’uomo è licenziato ma presto i ragazzi scoprono che andrà alla Stonewall Prep e grazie alla segreteria scoprono che con delle iniziative aveva aiutato i ragazzi meno ricchi.

Jug cambierà il finale del suo racconto e i ragazzi salveranno il preside. Tuttavia, Riverdale 4 finale rivela alcune inquietanti sorprese. Jug e Betty ricevono una cassetta che contiene il luogo il cui la madre di Veronica ha ucciso lo sceriffo. Arrivati sul posto i ragazzi trovano un secondo video in cui alcune persone hanno delle maschere coi loro volti e insieme accoltellano Mr Honey. Chi si nasconde dietro la camera?

Questo Riverdale 4 finale porta con sè il mistero e le giuste domande per la prossima stagione (già confermata) e in più dobbiamo ancora vedere il ballo di fine anno!