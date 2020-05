Riverdale 5: I produttori danno alcune anticipazioni!

La quarta stagione di Riverdale ha avuto un finale un po’ anticipato rispetto al previsto (scopri i dettagli qui). I produttori e il cast hanno infatti interrotto le riprese a causa della pandemia. La quinta stagione, già confermata, avrà un inizio un po’ diverso e nuovi misteri. Ecco alcune anticipazioni!

Avevamo già girato due terzi dell’episodio venti di Riverdale 4, ha raccontato Roberto Aguirre Sacasa a Tvline. Sarebbe dovuto essere l’episodio del prom. Tuttavia, non abbiamo potuto usarlo così com’era perchè niente di inaspettato o grandioso era ancora successo. Guardando l’episodio 19 però c’erano tutti i protagonisti, un mistero e un finale con un colpo di scena tutte caratteristiche di un finale di stagione.

Ci sarebbe piaciuto finire le riprese, ha continuato il creatore della serie. Gli ultimi tre episodi erano fantastici ma anche così a me è piaciuto come season finale. Per la prossima stagione ci sono eventi importanti da raccontare come il ballo e il diploma ovviamente. Quelli che sarebbero stati tre episodi finale diventeranno un inizio verso nuovi drammi e misteri. Mi è dispiaciuto non essere riusciti a finire e mandare in onda l’episodio del prom perchè è un momento importante per tutti i ragazzi. In molti non lo vivranno quest’anno per le cancellazioni.

Vi avevamo raccontato che due personaggi importanti Hermione e Fp non ci saranno in Riverdale 5 ma le loro story-line non hanno avuto un finale. Roberto Aguirre Sacasa è stato chiaro: i due avranno la loro conclusione e non moriranno perchè spera di poterli riportare nella serie di tanto in tanto.