Ho scritto questo brano in mezz’ora mentre pioveva ero nella mia camera e pensavo: “Voglio raccontare la storia di una ragazza della quale sono innamorato. L’unico modo per descrivere davvero la sua bellezza è paragonarla a quella di Roma!”. Sono un romanticone vecchio stile, rose rosse, passeggiate in riva al mare… per me l’amore è questo. Esternarlo nelle mie canzoni mi fa stare bene quando tutto è buio!