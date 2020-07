Dandy Turner e Jeyel: è uscito Sei bella come Roma (Napoli version)

È uscito SEI BELLA COME ROMA (Napoli Version), il nuovo singolo del cantautore urban romano DANDY TURNER. Il remix è in collaborazione con l’artista pop e tiktoker napoletano JEYEL.

DANDY TURNER ha deciso di pubblicare una nuova versione del suo brano più amato, SEI BELLA COME ROMA, come regalo per i suoi fan. Il brano ha infatti superato i 10 milioni di views/stream, dei numeri altissimi per un artista emergente.

Per ringraziare il suo pubblico e coloro che lo hanno sostenuto, DANDY TURNER presenta una “Napoli Version”.

Per SEI BELLA COME ROMA (Napoli Version), il cantautore ha scelto di collaborare con JEYEL, dopo essere rimasto molto colpito dalla versione del brano cantato dall’artista pop su TIKTOK.

Il brano è un fresco e luminoso brano pop, dalle influenze lounge, la cui prima parte acustica si apre, verso la fine, ad una raffinata e ritmata base elettronica. Il pezzo è caratterizzato dalla perfetta unione di due vocalità molto riconoscibili e allo stesso tempo diverse tra loro.

DANDY TURNER e JEYEL hanno riscritto le strofe e il ritornello del brano. Nella parte cantata da JEYEL l’artista spera che lei, “bella come Napoli”, lo pensi ancora, DANDY TURNER invece si rivolge nuovamente alla ragazza della versione originale di Sei Bella Come Roma, continuando il racconto sul loro rapporto.

“Sta piovendo e non mi calcoli / Bella come Roma e Napoli / Per te ho superato ostacoli / Per te / E quante volte / Ti ho detto che ti porterei / A vedere Roma di notte”.

JEYEL (classe 1996, Castellammare di Stabia) è Gennaro Casciello. Ha pubblicato i singoli Scusa ed Errore ed ora l’artista urban Dandy Turner lo ha scelto per riscrivere ed eseguire insieme a lui la sua hit.