Versailles – Salute e malattia: audio e testo della canzone

Versailles pubblica il nuovo singolo Salute E Malattia per Pulp Music – Believe, fuori oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Scritto da Versailles, che l’ha anche prodotto insieme ad Andrea Gentile e Andrea Dal Zotto, Salute E Malattia è il secondo brano – il primo era stato Comfort Fit, uscito a novembre – in cui l’artista ripercorre l’epilogo di una storia.

Versailles racconta: «Seconda fase dell’elaborazione del lutto d’amore, Salute E Malattia è una malinconica ballata che parla di quanto è facile dire “per sempre” quando si sta bene, quanto è assoluto l’amore quando c’è e il sordo rumore che lascia quando non c’è più. Che te ne fai di ‘sta parola di conforto ora che non ho più questo ruolo nella tua vita? Ora che non sono più la tua spalla. Continuo a chiedermi se i tuoi umori sono gli stessi ora che non siamo più insieme ma entrambi continuiamo a correre per il nostro futuro, se eravamo noi insieme l’impedimento alla realizzazione di noi stessi come singoli e l’unica risposta che mi viene in mente ancora una volta si materializza in immagini e suoni, parole mai dette che la vita ha tradotto per noi in cose che capiamo meglio.»

Ascolta qui la canzone

Testo Salute e malattia

Che te ne fai

Di ‘sta parola di conforto

Che cercavi

Di strapparmi dalla bocca

Già lo sai

Che finiamo a letto in un secondo

Non stavolta dici

Ho bisogno

Non ti aspettavi

Che sarei stato così duro

Ma nei patti chiari

C’è sempre qualcosa che non

Vedi ora ti amo

È che non so cosa c’è domani

Trovati un posto sicuro

Mentre ti allontani

Ma che rumore fa

L’anima tua

Quando cade all’indietro

E trascina la mia

Lunga è la strada

Ma sei in compagnia

salute e malattia

Ma è più malattia

Quante poco c’ho capito

Tutte le volte che t’ho visto

Guardare fuori con aria assente

Quanti rancori dietro quei niente

Quanto poco mi è servito

Svegliarmi e mettete un sorriso

Quando nel cuore avevo niente

Ma in testa avevo sempre te

E poi vent’anni e sopportarli

Non ho i soldi per pagarmi

Una testa senza tarli

Darling comprami coi danni

Vedrai saremo importanti

Se non per tutti almeno per noi

E se non butti quello che vuoi

Ti giuro puoi buttare me

Ma che rumore fa

L’anima tua

Quando cade all’indietro

E trascina la mia

Lunga è la strada

Ma sei in compagnia

salute e malattia

Ma è più malattia

Ma che rumore fa

L’anima tua

Quando cade all’indietro

E trascina la mia

Lunga è la strada

Ma sei in compagnia

salute e malattia

Ma è più malattia

Ti lascerò stanotte

Addosso come una patina

Così non avrai freddo mai

E rimarrai fantastica

Ti troverà domani la vita che cerchi

Ma no non sarai pronta mai

E no non sarà giusta mia

Ma che rumore fa

L’anima tua

Quando cade all’indietro

E trascina la mia

Lunga è la strada

Ma sei in compagnia

salute e malattia

Ma è più malattia

Ma che rumore fa

L’anima tua

Quando cade all’indietro

E trascina la mia

Lunga è la strada

Ma sei in compagnia

salute e malattia

Ma è più malattia