Sul più bello: ecco il teaser trailer del film con Eleonora Gaggero

Finalmente ci siamo: ecco il primo trailer di Sul più bello, film tratto dal nuovo romanzo di Eleonora Gaggero che arriverà in libreria a breve. Diretto da Alice Filippi, al suo esordio come regista, il film arriverà nei cinema in autunno.

Tra i protagonisti del film la stessa Eleonora Gaggero e Giuseppe Maggio.

Guarda il trailer del film

Sul Più Bello (2020): Teaser Trailer del Film con Giuseppe Maggio e Eleonora Gaggero - HD

Watch this video on YouTube

Il romanzo arriverà nelle librerie a partire dal 23 giugno, edito da Fabbri Editore. In seguito al successo dei suoi primi tre romanzi (Se è con te, sempre, L’ultimo respiro, Dimmi che ci credi anche tu) la Gaggero si conferma una tra le giovani scrittrici più amate e apprezzate degli ultimi anni, oltre ad essere una delle interpreti del film nei panni della rivale della protagonista. Il preorder è disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme digitali.

La trama

Sul più bello è la storia della giovanissima Marta (Ludovica Francesconi), tanto simpatica quanto bruttina, che dalla nascita soffre di una rara malattia genetica. Nonostante tutto, Marta è la ragazza più solare che abbiate mai conosciuto. Carattere travolgente ha fretta di fare tutto e subito.

A 19 anni come ogni ragazza della sua età sogna il grande amore ma lei non è una che si accontenta e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire “ti amo” da un ragazzo bello… il più bello di tutti. I suoi amici e coinquilini Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale) sono la sua famiglia e ogni volta fanno il possibile per dissuaderla dal puntare troppo in alto. Finché ad una festa Marta vede Arturo (Giuseppe Maggio) bello, sicuro di sé e per lei completamente inarrivabile.

In altre parole: la preda perfetta. Ma mentre i fedeli amici si preparano a gestire l’ennesima delusione, lei sente che stavolta le cose andranno in maniera diversa anche se dovrà vedersela con Beatrice (Eleonora Gaggero), una temuta rivale che tenterà di scombinare il suo piano d’amore.