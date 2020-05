Alcuni mesi fa vi avevamo parlato di Cursed, la nuova serie Netflix su Re Artù che vedrà tra i protagonisti Katherine Langford (Tredici). Oggi Netflix ha rilasciato le prime immagini della serie. Ecco qualche dettaglio in più!

La serie segue la trama dell’omonimo romanzo Youg adult firmato da Frank Miller e Tom Wheeler. Nei 10 episodi della serie ci addentreremo nel mito di Artù attraverso però gli occhi di Nimue. Un’eroina adolescente con un dono misterioso che è destinata a divenire la potente (e tragica) Dama del Lago. Dopo la morte della madre, la ragazza si unisce al giovane mercenario Artù per trovare Merlino e consegnare un’antica spada. Durante il viaggio, Nimue diventerà un simbolo di coraggio e ribellione. Cursed diventa così una storia di formazione con temi sempre attuali come la distruzione della natura, il terrore religioso, la guerra e il coraggio di ribellarsi.

Nel cast di Cursed troviamo: Devon Terrell (Barry), Gustaf Skarsgård (Westworld, Vikings), Peter Mullan (Ozark), Lily Newmark (Temple, Sex Education), Shalom Brune-Franklin (The State, Our Girl), Daniel Sharman (Fear the Walking Dead, Medici), Sebastian Armesto (Poldark, Broadchurch), Emily Coates (Flack), Catherine Walker (Versailles) e Billy Jenkins (The Crown, Holmes & Watson, Humans).

Ecco le prime foto di Cursed dall’account di Netflix:

Nel mito di Arthur, lui è l’eroe che impugna la spada. Nella storia di Nimue, il destino del regno è tutto nelle sue mani. Cursed, una nuova serie Netflix con Katherine Langford, tratta dal romanzo di Frank Miller e Tom Wheeler. In uscita quest’estate. pic.twitter.com/PnFL0yOeTo — Netflix Italia (@NetflixIT) May 7, 2020