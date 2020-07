Cursed – Netflix recensione: Ecco cosa è successo nel finale della serie!

Da oggi è disponibile è disponibile su Netflix Cursed, una nuova serie fantasy ispirata alla leggenda di Nimue. Il primo episodio ci aveva entusiasmati (scopri la recensione qui), il ritmo è poi rallentato ma abbiamo concluso la visione dei dieci episodi. Ecco cos’è successo nel finale!

Il decimo e ultimo episodio di Cursed riesce a catturare lo spettatore ritrovando un buon ritmo dopo alcuni episodi piuttosto piatti e poco coinvolgenti. Infatti, scopriamo la vera natura del Monaco Piangente (Daniel Sharman) che è un demone pentito al servizio dei Paladini Rossi. Tuttavia, tornerà ad abbracciare la sua vera natura e salverà Scoiattolo (che nel finale scopriamo essere Parsifal). Negli ultimi minuti il Monaco rivela anche il suo vero nome: Lancillotto.

L’ultimo episodio della serie Netflix è anche una lunga lotta per ottenere la spada del potere. In tutti gli episodi c’è qualcuno che la rivendica nonostante provochi nel suo proprietario un cambiamento oscuro come spiega Merlino. Alla fine la spada tornerà proprio a lui che, sconvolto dalla morte (presunta) di Nimue, tornerà ad essere un sanguinario. Diventa più centrale anche il personaggio di Morgana che sconfigge la figlia della morte e ne prende il suo posto.

Nel finale di Cursed Artù e Pym riescono a salvarsi dall’attacco dei vichinghi e dei Paladini Rossi ma c’è anche un momento tragico. Infatti, Gawain non sopravvive alle torture dei paladini. Nel finale troverà la morte anche uno degli antagonisti: padre Camden. Infine, sorella Iris riesce nella missione che porta avanti da molti episodi: diventare parte dei soldati della Chiesa. Come? Uccidendo Nimue, che colpita dalla freccia cade in un burrone e nel finale affoga anche se potrebbe sopravvivere e tornare in un’eventuale seconda stagione. L’ultimo episodio recupera ritmo, adrenalina e anche buoni dialoghi. Ingredienti che in molti episodi erano mancati.