Il Collegio cambierà per la prima volta location. Gli studenti, dopo quattro super fortunate edizioni, non si troveranno più a studiare presso il Convitto Celana di Caprino Bergamasco.

La quinta edizione sarà infatti ambientata in una nuova struttura vicino a Roma. Si dice che la scuola si trovi in zona Anagni ma non ci sono conferme ufficiali per il momento. I rumor nascono da un video circolato online nel quale si vedrebbero alcuni dei presunti studenti già scelti dalla produzione. Usiamo per sicurezza, ancora, tutti i condizionali del caso.

Nelle ultime ore sono state pubblicate anche le prime foto inedite della struttura che ospiterebbe Il Collegio 5, il Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone. Ecco la prima immagine, riportata da Tg24.info, e la descrizione della nuova location, pubblicata da CasilinaNews.it.

“Il Convitto Regina Margerita è la sede della Scuola primaria, della Scuola secondaria di primo grado con indirizzo musicale, del Liceo Linguistico e del Liceo delle Scienze umane. Diretto dal Prof. Fabio Magliocchetti, è considerato tra le scuole più prestigiose della provincia di Frosinone. Dal 12 luglio al 14 agosto gli adolescenti/studenti de Il Collegio studieranno materie come calligrafia, economia domestica, ballo e canto corale.. Il compito relativo alla loro formazione scolastica e umana è affidato a 7 professori, un preside e due sorveglianti”.

Nella trasmissione Il Collegio, dopo qualche edizione ambientata negli anni ’60 e dopo un’edizione a tema anni ’80, gli studenti si ritroveranno a studiare nel 1992.

L’epoca di un nuovo boom economico, un periodo d’oro soprattutto per la musica e per alcune delle più celebri serie tv di sempre, come Beverly Hills.