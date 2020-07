Cursed – Netflix cast: Biografia e social di Devon Terrell, ovvero Artù

Da oggi è disponibile su Netflix Cursed, un fantasy a tinte dark (scopri il trailer qui). La protagonista assoluta è Nimue, interpretata da Katherine Langford (Tredici) e tra i vari personaggi che incontriamo c’è anche Artù. Ecco biografia e social di Devon Terrell l’attore che lo interpreta.

Devon Terrell nasce il 23 ottobre 1992 a Long Beach nello stato della California. Ha la doppia cittadinanza: australiana e statuninetnse dato che all’età di cinque anni ha vissuto a Forest Lake, vicino Perth. Il padre è afro-americano e la madre è inglese di origini indiane. Recentemente, ha manifestato e partecipato attivamente alle proteste per il Black Lives Matter come possiamo notare anche dai social. Dopo il diploma ha studiato recitazione alla Edith Cowan University.

Il suo debutto avviene nel 2015 nella serie di HBB scritta da Steve Mcqueen Codes of conduct. La notorietà arriva però l’anno seguente con il ruolo di Barack Obama nel film Barry. Questa interpretazione aveva un significato molto intenso per Devon Terrell che ha deciso di fare il provino perché si sentiva affine all’ex presidente. Ha raccontato che per calarsi nella parte ha riguardato i discorsi per imparare meglio il modo di comunicare. Inoltre, si è esercitato per rendersi più credibili come mancino. Ha anche letto tre volte il libro di Obama: Dreams from My Father.

Ecco alcuni post dai social dell’attore di Cursed: