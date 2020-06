Da oggi è disponibile su Netflix Curon, la nuova serie mistery italiana (guarda il trailer). Tra i protagonisti c’è Federico Russo e dopo aver visto il primo episodio siamo curiosi di proseguire. Ecco una breve recensione della prima puntata

Il primo episodio di Curon come tutti gli inizi deve attrarre il pubblico ma non raccontare troppo. Abbiamo un inizio in medias res con una morta violenta in una casa e una bambina che osserva la scena. Dopo questo veloce flashback, gli eventi tornano al presente e vediamo i due fratelli gemelli Mauro e Daria in macchina con la madre. Dai brevi discorsi capiamo che sono in viaggio per trasferirsi da Milano a Curon per una misteriosa decisione della madre che abitava li.

Capiremo poi che il flashback iniziale è l’incubo della madre, scappata dal paese dopo il suicidio della madre. Nel paese al confine con l’Austria l’atmosfera è decisamente sinistra. I tre arrivano nell’albergo di proprietà della famiglia ormai abbandonato e in cui vive il nonno Thomas. Un uomo burbero che avverte subito i ragazzi che “i tanti crocifissi servono a proteggersi dalla ombre” e che “al campanile (senza campane) in mezzo al lago non ci si deve avvicinare”.

Mauro troverà una stanza chiusa e misteriosa e nel finale dell’episodio vi troverà rinchiusa e legata una donna che assomiglia alla madre. Lei lo colpirà per scappare ma il nonno negherà che la cosa sia vera. Del resto Mauro la trova da ubriaco e il tutto può quindi essere frutto della sua immaginazione. Ci sono però dettagli, sguardi, commenti degli abitanti e segnali che lasciano pensare che a Curon le cose non sono come sembrano.

I ragazzi cercano di ambientarsi ma l’impressione è che il loro arrivo abbia scatenato qualcosa. Un inizio a tratti forse lento ma che invoglia lo spettatore a proseguire per saperne di più. Un primo episodio che presenta personaggi, ambientazione e trama riuscendo a dire abbastanza ma non troppo.