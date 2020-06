Green Day a Milano e Firenze: ecco le nuove date nel 2021 e tutte le info

Solo posticipato il concerto dei Green Day a Milano inizialmente previsto per oggi, 10 giugno 2020. Il concerto all’Ippodromo SNAI di San Siro si terrà il prossimo 16 giugno 2021 con le stesse modalità. Posticipato anche il concerto previsto a Firenze che adesso si terrà il 17 giugno 2021. Ad aprire il concerto, così come sarebbe dovuto accadere anche in questa occasione, saranno i Weezer.

Info e biglietti sui concerti

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le rispettive nuove date. Per maggiori informazioni e l’acquisto dei nuovi biglietti, potete cliccare al LINK QUI.

Chiunque volesse chiedere il rimborso per il concerto dei Green Day può farlo chiedendo un voucher entro e non oltre il 18 giugno.Per maggiori informazioni su come ottenere i voucher, potete visitare le pagine:

Ticketmaster Italia : https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360006556417-Informazioni-COVID-19-Coronavirus-

: https://help.ticketmaster.it/hc/it/articles/360006556417-Informazioni-COVID-19-Coronavirus- Ticketone : https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/

: https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/ Vivaticket: https://shop.vivaticket.com/ita/voucher?

Il messaggio all’Italia

La band aveva mandato un messaggio al Bel Paese all’inizio della pandemia: “Rimani forte” ha scritto sul suo profilo Instagram Tre Cool, il batterista della band. I GD si aggiungono alla lista di vari artisti che hanno mandato il loro messaggio all’Italia tra cui Selena Gomez, Ariana Grande, Camila Cabello, Justin Bieber, Bella Hadid e tantissimi altri internazionali e non (QUI per saperne di più).