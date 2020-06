Curon – Netflix cast: Ecco chi è Luca Castellano ovvero Lukas

Da oggi è disponibile su Netflix Curon, la nuova serie originale italiana (guarda il trailer qui). Nel cast troviamo attori noti e maturi nel panorama italiano ma anche un cast formato da giovani talenti. Tra i volti più giovani e freschi ma anche molto promettenti c’è Luca Castellano che interpreta il ruolo di Lukas. Ecco biografia, social e qualche curiosità!

Luca Castellano nasce a Torino il 9 ottobre 1998 ed è alto 1,78 con occhi azzurri e capelli castani. Dal 2019 studia al centro sperimentale di cinematografia e ancora non ha concluso il suo percorso di studi. In precedenza per la sua formazione ha frequentato l’Accademia Internazionale del Teatro di Roma, la scuola teatro Artis di Pescara e sempre in abruzzo ha studiato anche doppiaggio. Curon è il suo primo ruolo in una serie televisiva ma nel 2018 ha recitato in un spettacolo teatrale. Parla l’inglese e due dialetti: abruzzese e piemontese.

Nella sua pagina su Karascio Consulenze artistiche la sua descrizione è questa: Luca crede che nella vita sia fondamentale, sempre e in qualsiasi ambito, dare il massimo di sé e dedicarsi alle cose al 100%. Per raggiungere grandi traguardi, per lui bisogna essere umili, ma allo stesso tempo ambiziosi. Certo potrebbe apparire come una contraddizione, ma Luca è convinto che solo queste due caratteristiche unite possano portare a grandi risultati.

Pensa che in questo mestiere sia necessario attingere da qualsiasi aspetto della realtà che ci circonda: anche una persona ferma al parco a dare da mangiare ai piccioni può essere per lui oggetto di studio. Bisogna saper “rubare” per restituire al meglio ciò che è stato preso in un personaggio.

Ecco qualche foto dai social dell’attore di Curon: