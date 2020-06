Animal Crossing: il gioco conquista un record in Italia

Il videogame Animal Crossing continua la fluttuazione nelle classifiche di vendita. A distanza di qualche settimana, il gioco ha riconquistato la vetta delle graduatorie di vendita in Italia. Animal Crossing – New Horizons si è confermato (nella settimana che va dal 25 al 31 maggio 2020) re delle copie vendute in tutte le classifiche: sia quella dedicata alle console, che in quella assoluta.

Subito dopo troviamo altri due fortunati titoli: Fifa 20 e Days Gone. Quest’ultimo sta godendo di nuova fortuna grazie agli sconti che sono proposti su PlayStation Store. Anche Xenoblade Chronicles: Definitive Edition risulta essere un titolo molto apprezzato, in quanto si trova alla posizione numero 4 in entrambe le classifiche. Tutto questo comprova come la Nintendo Switch stia godendo di ottimi consensi anche in questo periodo. La console, intanto, ha piazzato in classifica anche la versione ibrida di Minecraft.

ANIMAL CROSSING: IL TITOLO CHE HA SCALATO LE CLASSIFICHE

Nella settimana che va dal 25 al 31 maggio 2020, Animal Crossing si è imposto prepotentemente in cima alle classifiche ALL e Console in riferimento alle vendite dei videogames in Italia. Animal Crossing si dimostra essere il nuovo leader delle top ten, dopo i recenti posizionamenti di titoli altrettanto ricercati quali GTA 4, FIFA 20 e NBA 2K20. Animal Crossing è un prodotto Nintendo, per la console Switch. Il videogame ha sotterrato la concorrenza, imponendosi come titolo più venduto in Italia. A confermare i dati è l’associazione di categoria IIDEA, che in tale settore è un punto di riferimento per il nostro paese. La Sony con la sua PS4 ha trovato pane per i suoi denti e dovrà rimboccarsi le maniche per riconquistare la prima posizione.

COSA BOLLE IN PENTOLA A CASA SONY

Intanto, la Sony non sta certo a guardare. Come leggiamo da Sky TG24, il colosso nipponico ha reso nota una nuova data ufficiale, in cui saranno presentati i primi giochi della PS5, che pian piano andrà a sostituire la PS4 (con relativi titoli) a partire da fine anno, quando sarà messa in commercio. Appuntamento a giovedì 11 giugno alle 22:00, quando Sony mostrerà in anteprima i giochi next-gen, che accompagneranno l’uscita della nuova, attesissima console.

Per aggiornamenti su Animal Crossing ed altri videogames, continuate a seguirci!