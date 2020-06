E’ arrivata su Netflix Curon, la nuova serie originale italiana, disponibile dal 10 giugno. Si tratta di un novità per le produzioni nostrane perché è un supernatural drama in cui mistero, leggenda e realtà si fondono per dare vita ad un racconto capace di trasportare gli spettatori in un incredibile viaggio alla scoperta di se stessi e della propria identità.

Un percorso in cui non tutto è come sembra: anche sotto la superficie di quello che conosciamo si nascondono inquietanti misteri. Noi di GingerGeneration.it abbiamo avuto l’opportunità di intervistare tre dei giovani protagonisti, ovvero, Juju Di Domenico (Micki), Giulio Brizzi (Giulio) e Luca Castellano (Lukas); tutti e tre i loro personaggi abitano a Curon da tutta la vita, ma dopo l’arrivo di Daria e Mauro a scuola, le loro vite cambiano in modo radicale.

Con Juju, Giulio e Luca abbiamo parlato di cosa li affascina di più dei loro personaggi, del dualismo, che è il tema principale di Curon, e di cosa vorrebbero ancora esplorare in una ipotetica seconda stagione.

Guarda l’intervista esclusiva a Juju Di Domenico, Giulio Brizzi e Luca Castellano:

Curon - Intervista a Juju Di Domenico, Giulio Brizzi e Luca Castellano

SINOSSI

Anna è appena tornata a Curon, sua città natale, insieme ai suoi gemelli adolescenti, Mauro e Daria. Quando Anna scompare misteriosamente, i ragazzi dovranno intraprendere un viaggio che li porterà a svelare i segreti che si celano dietro l’apparente tranquillità della cittadina e a trovarsi faccia a faccia con un lato della loro famiglia che non avevano mai visto prima. Scopriranno che si può scappare dal proprio passato ma non da se stessi.

Nel cast della serie troviamo: Valeria Bilello (Anna), Luca Lionello (Thomas), Federico Russo (Mauro), Margherita Morchio (Daria), Anna Ferzetti (Klara), Alessandro Tedeschi (Albert), Juju Di Domenico (Micki), Giulio Brizzi (Giulio), Max Malatesta (Ober) e Luca Castellano (Lukas).