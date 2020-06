Curon – Netflix: Qual è la maledizione di Curon? Chi colpisce?

Da oggi è disponibile su Netflix Curon, la nuova serie mistery italiana (guarda il trailer). Una location molto suggestiva per un dramma soprannaturale con protagonisti due gemelli interpretati da Federico Russo e Margherita Morchio. Uno dei temi ricorrenti e più spaventosi è quello della maledizione delle ombre. Cerchiamo di fare chiarezza su questo tema

Durante uno degli episodi mentre i ragazzi sono a scuola la prof parla di un’antica leggenda sui lupi. Inizialmente non ne capiamo fino in fondo il senso ma poi scopriremo che c’è molta verità e non solo fantasia. Infatti, l’idea di fondo è che in ogni persona convivono due personalità: una docile, calma ed innocua e l’altra malvagia e rabbiosa. Una storia e un’idea presenti in ogni cultura pensiamo solamente al Dr Jekyll e Mr Hide. I lupi aggiungono un po’ più di oscurità.

Il pubblico intuisce presto che questa maledizione reale e che gli abitanti di Curon temono le ombre per un motivo preciso. Già nel primo episodio sentiamo nominare queste oscure presenze per spiegare la presenza di moltissimi crocifissi. Solo dalla quinta puntata però capiamo che le ombre sono già nel paese e tra gli abitanti. Infatti, il nonno racconterà ai nipoti che la donna nascosta in soffitta non era altro che il doppio della loro madre.

L’uomo parlandone li chiama doppelganger (e per un attimo ritorniamo al mondo di Vampire Diaries) e li descrive come gemelli cattivi. Riescono a sdoppiarsi in un momento traumatico e rappresentano la parte più oscura del nostro animo, quella più sfrenata e indomabile. Una parte che spesso prova vergogna di avere un doppio che non sa vivere come capiamo bene dai discorsi tra Lukas e la sua metà. I doppelganger traggono potere e forza dal lago e il segno che sono pronti a emergere è il suono delle campane nella propria testa.