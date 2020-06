Da oggi è disponibile su Netflix la prima stagione di Curon, la nuova serie originale italiana (guarda il trailer qui). Il primo episodio presenta una storia che sembra molto intrigante. Un po’ di lentezza nell’evoluzione della trama ma gli ultimi due episodi riescono a catturare di nuovo lo spettatore o almeno a confonderlo. Ecco la spiegazione del complicato finale!

L’episodio finale della prima stagione di Curon è decisamente drammatico. Nel bunker labirinto i gemelli, Miki e Giulio ritrovano Anna o meglio le due versioni di Anna. Tuttavia, non sono solo infatti nel bunker c’è anche Albert che dopo un monologo drammatico uccide le due donne e sé stesso. All’improvviso però capiamo che il doppelganger di Anna è sopravvissuto allo sparo. Fugge rincorsa da Mauro e Daria.

Fuori dal bunker sono arrivata anche Klara (o meglio il suo doppio) e il nonno Thomas. Klara porterà a casa i figli che scopriranno solo nel finale di essere figli del mostro ovvero del doppelganger di Albert. Miki sarà profondamente sconvolta e il trauma causerà il suo sdoppiamento. Nel finale una delle due ombre che cerca di uscire dal lago ghiacciato è proprio la sua. ‘altra ombra che scalpita per farsi largo a Curon è invece quella di Daria.

Infatti, la ragazza rimane profondamente sconvolta dall’aver lasciato cadere il doppio della madre nel vuoto, uccidendola. Pur sapendo che non era la loro vera madre l’evento la sconvolge profondamente. I due gemelli rimangono quindi soli insieme al nonno. Al padre di Lukas viene riportato il corpo del figlio. Infine, Ober afferma che il ritorno dei gemelli è la causa del ritorno della maledizione e non può permettere che rovinino il paese (come in passato). Un finale tragico e aperta che lascia probabilmente volontariamente alcune questioni aperte.