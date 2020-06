Curon – Netflix cast: Ecco chi è Margherita Morchio ovvero Daria

Da oggi è disponibile su Netflix Curon, la nuova serie originale italiana (guarda il trailer qui). Nel cast troviamo attori noti e maturi nel panorama italiano ma anche un cast formato da giovani talenti. Tra i volti nuovi c’è Margherita Morchio che interpreta il ruolo di Daria, una dei gemelli protagonisti. Ecco biografia, social e qualche curiosità!

Curon - Intervista con Federico Russo e Margherita Morchio

Margherita Morchio ha diciotto anni (molto vicina ai diciassette che ha nella finzione di Curon), occhi e capelli castani. Fin da piccola è appassionata di recitazione e decide di iscriversi alla scuola di teatro “Quelli di Grock”. Nel 2018 ottiene molta visibilità soprattutto tra i più giovani per la partecipazione al film Succede tratto dal libro della youtber Sofia Viscardi.

Sulla sua vita privata è molto discreta ed è giovanissima. Non si segnalano storie con personaggi famosi. Sui suoi profili social posta molte fotografie di viaggi. La vediamo per esempio negli Stati Uniti o per le strade di Siviglia. Ama anche scattare foto a cieli e paesaggi. Ha una sorella Martina a cui è molto legata. Per il suo compleanno ha pubblicato una tenera foto da bambine descrivendola come la persona più speciale della sua vita. Tra le sue passione ci sono anche i libri.

Ecco qualche post dai social dell’attrice di Curon su Netflix:

Visualizza questo post su Instagram Tanto si lava subito…😂🏳️‍🌈❤️ #iostoconlarainbowsquad Un post condiviso da Margherita Morchio (@margherita_morchio) in data: 2 Giu 2018 alle ore 1:08 PDT

Visualizza questo post su Instagram Just wanted to have more fun… Ph: @francymazzoleni Un post condiviso da Margherita Morchio (@margherita_morchio) in data: 19 Giu 2018 alle ore 3:52 PDT