XO Kitty 2: sono ufficialmente iniziate le riprese

Sono ufficialmente iniziate le riprese della seconda stagione di XO Kitty ed abbiamo diverse novità da raccontarvi. Ecco tutto quello che dovete sapere su XO Kitty 2.

XO Kitty 2: tutto quello che sappiamo

La serie tv spin-off di Tutte le volte che ho scritto di amo è approdata su Netflix nel 2023 ed è stata un successo per la piattaforma, tanto che Netflix l’ha praticamente subito rinnovata per la seconda stagione. Purtroppo tra sciopero di attori e sciopero di sceneggiatori la produzione della serie non è potuta entrare subito nel vivo, infatti le riprese sono uffiicialmente iniziate solo da un paio di giorni in quel di Soul in Korea.

Ma le novità non finisco qui: alla seconda stagione si aggiungo tre volti rispetto a quelli già visti nella prima che ritorneranno tutti. Queste tre aggiunte figurano come regular all’intero del cast, non saranno quindi solo guest star. Sto parlando di Audrey Huynh (“AZNBBGRL, “Wyrm”), Sasha Bhasin (“Brave the Dark”), and Joshua Lee (“Gangnam Project”) che interpreteranno rispettivamente i ruoli non meglio specificati di Stella, Praveena and Jin.

Jenny Han non dovrebbe essere presente sul set della serie Netflix anche se sarà creatrice e produttrice esecutiva dello show. Perchè? Al momento si dovrebbe trovare sul set di un’altra serie molto attesa… la terza stagione di The Summer I Turned Pretty 3. A meno che non si divida tra l’America e la Korea ma ne dubitiamo.

XO Kitty 2 non dovrebbe uscire su Netflix nel 2024, ma crediamo che potremo attendercela ad inizio 2025.

Per come si era conclusa XO Kitty non vediamo davvero l’ora di scoprire cosa succederà in questa seconda stagione.

