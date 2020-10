Il silenzio di Sfera Ebbasta degli ultimi mesi è significativo. È ispirazione, impegno, lavoro, e messa a punto del progetto più ambizioso della nuova scena musicale. Un lavoro gigantesco necessario a raccontare il momento artistico dell’artista più nuovo, più seguito e più amato. Un lavoro che si concretizzerà a breve nel suo nuovo disco, Famoso, e in un relativo mini tour di presentazione. Ma non solo!

Attiva la prova gratis di Amazon Prime Video per vedere il documentario di Sfera! Clicca qui!

A cominciare da mezzanotte sarà infatti disponibile su Prime Video, il film. Famoso- Il film, è la storia di come due ragazzini (Sfera Ebbasta e Charlie Charles) siano passati dal sognare di cambiare la musica dentro un McDonald’s, a riuscire cambiarla davvero.

Clicca qui per comprare l’edizione super deluxe di Famoso!





Nel film Sfera racconta anche di non essere mai entrato nel forum di Assago fino alla sera in cui ci ha suonato per la prima volta (clicca qui per leggere la nostra recensione!). Proprio dal forum che all’epoca fu il segno di un successo nazionale, partirà con due speciali concerti anteprime il 13 e 14 settembre 2021

Le date sono state programmate a settembre, periodo in cui sia ragionevolmente prevedibile una ripresa della normalità dei concerti.

Le info sui biglietti dei nuovi concerti di Sfera Ebbasta

Trident Music, per la prima volta, si impegna a garantire il rimborso dei biglietti acquistati in caso i concerti dovessero essere ulteriormente rinviati per l’emergenza coronavirus. Per tutte le informazioni del caso sui rimborsi vi invitiamo a riferirvi al servizio clienti del vostro rivenditore dei biglietti di riferimento.

Clicca qui per comprare Famoso in versione Deluxe!





All’interno del suo nuovo disco, Sfera Ebbasta ha raggiunto un nuovo livello. Nessun artista italiano è riuscito a farsi strada in un panorama internazionale come lui. In Famoso sono incluse collaborazioni del calibro di J Balvin, Offset e Steve Aoki, nomi a dir poco incredibili che ci fanno ben sperare in un nuovo capolavoro dopo Rockstar.