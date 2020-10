Il Collegio 5: le anticipazioni e dove vederlo in diretta streaming

Tutto è pronto su Rai Due per uno dei programmi più attesi in assoluto di questa stagione televisiva! A partire dal 27 ottobre andrà infatti in onda in prima serata su Rai Due Il Collegio 5!

La trasmissione più amata dai giovanissimi italiani, come già vi avevamo anticipato su Ginger Generation, cambierà questa volta location e epoca. Il Collegio 5 sarà infatti ambientato nel 1992 e si svolgerà in un istituto di Anagni, vicino Roma.

Clicca qui per comprare il libro di questa stagione!





Ecco tutte le anticipazioni

Al di là del format che resta sostanzialmnete invariato, a Il Collegio 5 vedremo anche tante novità rispetto alle edizioni passate. Oltre alla nuova scuola ci sarà infatti anche un nuovo sorvegliante. Questa e altre novità ci sono state svelate dal sito blogtvitaliana.it.

Un nuovo sorvegliante uomo: Massimo Sabet che affiancherà la confermatissima Lucia Gravante

Nuovi professori: il baritono Marco Chingari insegnerà educazione musicale, al prof. Patrizio Cigliano saranno affidate estemporanee lezioni di teatro ed educazione sessuale. A quanto pare a un certo punto Raina lascerà la cattedra di geografia!

Il bidello: accanto ai due sorveglianti ci sarà la più rassicurante figura di un bidello, interpretato da Enzo Marcelli

La paghetta: gli studenti avranno un badget settimanale da spendere in merendine e snack

Vietato il ritiro: nessun collegiale potrà lasciare il programma per motivi come la nostalgia di casa o simili

Le gite: anche per dare la possibilità allo staff di arieggiare e disinfestare le aule (misura anti COVID-19) ci saranno diverse gite guidate, una nel verde, una nel museo di Anagni. Ci saranno inoltre lezioni in Aula Magna

Dove guardare il Collegio 5 in streaming

La nuova edizione del docu-reality vi aspetta da domani, martedì 27 ottobre, per 8 puntate che andranno in onda alle 21:20 su Rai 2. Il programma sarà disponibile in streaming alla stessa ora anche su RaiPlay.