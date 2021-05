Vaccino anti Covid-19 per adolescenti: come fare per prenotarlo

Su Gnger Generation proprio pochi giorni fa vi avevamo anticipato alcuni aggiornamenti interessanti sulla situazione vaccino anti Covid-19 per gli adolescenti. Dopo le prime milioni di somministrazioni agl adulti, Pfizer aveva infatti annunciato di essere ormai pronta anche a somministrare il suo vaccino anche per i più giovani.

Dopo la validazione degli studi clinici, il CDC statunitense aveva infatti approvato l’utilizzo del vaccino anche per gli adolescenti. Successivamente, proprio nelle scorse ore, a dare l’approvazione al vaccino Pfizer per gli adolescenti (fascia d’età 12-16 anni) è stata EMA. L’Agenzia Europea del Farmaco ha così concesso a tutti i paesi europei, Italia compresa, l’uso del vaccino che a quanto pare funziona davvero benissimo sugli adolescenti. I primi studi dimostrano infatti un’efficacia del 100%.

Come prenotare il vaccino Anti Covid-19 per gli adolescenti: le date e le info da sapere

In parallelo all’approvazione del vaccino, il commissario Figliuolo ha dato il via libera alla vaccinazione di massa a partire dal prossimo 3 giugno.

Questo significa che a partire da questa data sarà possibile prenotare il vaccino per tutte le fasce d’età, senza limitazioni. Per il momento restano dunque fuori soltanto i minori di 12 anni, che come sappiamo però non rischiano praticamente nulla nel caso in cui venissero in contatto con il virus.

Prenotare la propria dose di vaccino è molto semplice. Vi basterà accedere alla piattaforma relativa della vostra regione e inserite i dati richiesti, ovvero il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico posto sul retro della tessera.



Attenzione: nel caso in cui la tessera sanitaria appartenesse ad una regione diversa non potrete inserire i vostri dati. Vi invitiamo a chiamare il numero verde 800936677 e tramite un operatore fare la richiesta specifica di inserimento dati tramite un operatore. Il servizio è attivo dalle ore 9 del mattino alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18.00.

Vi ricordiamo che nel caso dei minori di 60 anni è probabile che venga somministrata una dose di vaccino che richiede un secondo richiamo come Pzifer e Moderna. Questi due vaccini necessitano di un richiamo dopo circa 3-4 settimane.