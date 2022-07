Fedez e Salmo hanno fatto pace: “Un brindisi alla felicità”

Ieri sera, mercoledì 6 luglio, in occasione del concerto di Salmo a San Siro, il rapper ha deciso di ufficializzare la pace fatta con Fedez, davanti ai fan presenti.

Questo è l’anno della good vibe per me, me la voglio proprio prendere a bene, benissimo. Vi ricordate tutto quel litigio che ho fatto con Fedez, raga? È un gioco, succede, alla fine non ci vogliamo mai veramente male. Alla fine comunque ci si becca con le persone, noi ci siamo beccati. Abbiamo fatto la pace, perché alla fine funziona così, no? Siamo diventati amici, e so che non farebbe mai assolutamente niente di male alle mie spalle e so che posso fidarmi di lui. Lo spero vivamente.

Fedez è salito sul palco per realizzare uno sketch in cui, al grido di “un brindisi alla felicità,” ha rotto una bottiglia finta in testa al rapper sardo, all’anagrafe Maurizio Pisciottu.

Perché Fedez e Salmo avevano litigato

Il litigio è avvenuto in seguito al concerto di Salmo tenutosi a Olbia lo scorso anno, senza rispettare le allora vigenti restrizioni anti covid. In quell’occasione Fedez si era indignato, motivato anche dal difficile momento che tutti i lavoratori dello spettacolo stavano attraversando:

Sfruttare la nostra condizione di privilegio, aggirare le regole per soddisfare capricci personali. Questo non aiuta nessuno. Avete sputato in faccia a migliaia di onesti lavoratori dello spettacolo che quest’anno cercano di tirare avanti con immensi sacrifici rispettando le regole per andare alla pari con i conti (quando va bene).

A far intuire un riavvicinamento, dopo un lungo periodo in cui avevano chiuso i rapporti, c’è stata però una foto pubblicata dagli stessi Fedez e Salmo qualche mese fa: una cena insieme suggellata dal commento “quasi amici”.

Fedez e la pace fatta anche con J – Ax

Per Fedez, di recente, la faida è finita non solo con Salmo ma anche con J-Ax con cui, a causa di un problema mai rivelato, aveva rotto la sua partnership ed amicizia.

La conferma è arrivata attraverso un post su Instagram in cui Federico Lucia aveva annunciato di essersi svegliato molto presto per l’agitazione di un annuncio che doveva fare.

I due artisti, come molti avevano intuito, hanno ripreso i contatti dopo che Fedez ha scoperto di avere un tumore al pancreas e adesso hanno deciso di fare nuovamente qualcosa insieme.

Il concerto a scopo benefico LOVE MI è stato il primo, grande, passo.