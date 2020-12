Among US su Nintendo Switch: ecco tutto quello che c’è da sapere

Among US su Nintendo Switch: il videogioco indie diventato virale nel 2020 sbarca ufficialmente su una delle piattaforme di videogame più amate! OMG che notizia fantastica!

La conferma ufficiale è giunta pochissimi minuti fa tramite il profilo Twitter ufficiale del videogioco. Qui sotto trovate l’annuncio!

SURPRISE!!!

✨ Among Us is out NOW on the Nintendo Switch ✨

Cross platform play

Online and local multiplayer

Play at home or on the go as you jet off into space with your crewmates

💔 So… much… betrayal…

Get it here: https://t.co/DMlOCguSbO pic.twitter.com/l3fbtnvl3B

— Among Us (@AmongUsGame) December 15, 2020