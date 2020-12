Il Collegio 6 si farà? Ecco cosa sappiamo sulle prossime edizioni

La quinta edizione de Il Collegio volge al termine e questa sera scopriremo chi dei 15 alunni che alloggiano nel Convitto Regina Margherita riusciranno a portare a casa il tanto desiderato diploma.

Per voi che vi state chiedendo se ci sarà una sesta stagione, dopo aver contattato l’ufficio stampa della produzione, non abbiamo ricevuto, purtroppo, alcuna conferma ufficiale da parte di Banijay Italia. L’ufficio stampa si è infatti limitato a rispondere che non c’è nulla di ufficiale.







Il Collegio 6 si farà? Ecco quello che sappiamo

Il Blog TV Italiana, qualche mese fa, ci ha fornito un’indiscrezione sul destino del reality show. Essa riguarda gli accordi che ci sarebbero tra la rete che trasmette il programma e l’azienda che si occupa della produzione. Ecco quanto riportato dal sito:

Stando ad informazioni in nostro possesso sembra proprio che Rai Due e Banijay Italia abbiano deciso di far restare aperto Il Collegio per molti anni, per la precisione almeno altri tre. La società di produzione milanese e il secondo canale Rai hanno infatti chiuso un importante accordo che permetterà loro di realizzare e trasmettere altre tre stagioni del programma, mantenendolo in onda fino alla stagione 2022-2023.

Si tratterebbe di una decisione, in effetti, in linea con il forte successo del docu-reality, uno dei pochi programmi ancora in grado di mantenere vivo l’interesse dei ragazzi verso la televisione.

E questo anche per mezzo di un utilizzo efficace delle relative pagine ufficiali sui social, da parte della produzione e della rete stessa. Stando a queste informazioni, dunque, il Collegio 6 dovrebbe esserci.





Top secret è invece la collocazione temporale della prossima (potenziale) edizione. Il viaggio nel tempo proseguirà ancora con gli anni ’90, verso gli anni 2000, oppure ci riporterà indietro in un’ epoca più lontana e ancora inesplorata? Staremo a vedere, per adesso ancora tutto può essere!