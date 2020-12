Come funzionano gli effetti TikTok e soprattutto: quali sono stati i più belli e amati del 2020?

La celebre piattaforma, nei suoi report di fine anno, ha cercato di fare il punto della situazione su tutte le “chicche” di TikTom che più hanno appassionato gli utenti.

Alcune di queste danno vita non soltanto a contenuti divertenti ed originali. Come accaduto per esempio nel caso del musical di Ratatouille, possono creare inedite collaborazioni fra creator. Il risultato finale è che grazie ad essi diventa uno spazio di condivisione e di idee davvero inestimabile.

Come funzionano gli effetti TikTok e quali sono i migliori del 2020

Dagli effetti speciali che fermano il tempo, cambiano gli sfondi, “clonano” il soggetto o ne modificano l’aspetto, fino ad arrivare a strumenti come Duetto e Stitch, che offrono all’utente la possibilità di creare contenuti in collaborazione con altri creator: l’esclusiva suite di strumenti creativi e funzionalità di editing che TikTok mette a disposizione offre tantissimi spunti e infinite possibilità di arricchire i propri contenuti in modo creativo.

Tra gli strumenti di editing più utilizzati nel 2020:

