Come entrare ne Il Collegio 5? I consigli di Youssef Komeiha

I casting per Il Collegio 5 sono aperti e tanti ragazzi di tutta Italia si stanno iscrivendo per partecipare alle selezioni. Naturale chiedersi quali siano le carte vincenti per essere prescelti tra tantissimi candidati. Quest’anno, per motivi di sicurezza a causa della pandemia, non ci saranno i casting nei centri commerciali mentre l’unica modalità di selezione è il form online.

Rimane, però, utile sapere con quale spirito bisogna affrontare quest’esperienza così particolare. E chi può spiegarlo meglio di un ex alunno del docu-reality? Ci ha pensato Youssef Komeiha, protagonista della terza edizione, quella con le gemelle Fazzini, per intenderci.

Per ascoltare i suoi consigli su come entrare ne Il Collegio non perderti il video del simpatico italo-libanese che trovi qui sotto! Il giovane, che vive a Napoli con la sua famiglia, ci racconta i dettagli su come si sono svolti i suoi casting e come sono stati strutturati i vari step dei provini che ha superato due anni fa.

Il Collegio 5: come partecipare ai casting

Ecco come partecipare ai casting della nuova edizione, in qualità di alunno o di nuovo insegnante oppure in veste di bidello.

“Hai un figlio/a adolescente che ha bisogno di nuove sfide per imparare a conoscersi meglio, per passare più tempo con i suoi coetanei, fare pace con l’autorità e, soprattutto, per risolvere il rapporto troppo stretto con il suo telefono cellulare? Se ha dai 14 anni compiuti ai 17 anni compiuti al massimo da 6 mesi, puoi iscriverlo alle selezioni per Il Collegio 5”. Compila il form!

“Insegnare è la tua missione? Rispetto delle regole e disciplina sono indispensabili all’interno della tua classe? Il Collegio 5 cerca insegnanti di storia e geografia, inglese, musica, informatica, canto ed educazione motoria. E anche un bidello”. Compila il form!

