Esce oggi, 19 giugno, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Stay Gold, il nuovo singolo dei BTS! Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, la canzone è uno dei due inediti contenuti in Map of the soul 7 The Journey!

Il pezzo in questione è colonna sonora della serie TV giapponese “Rasen no Meikyuu -DNA Kagaku Sousa” che si fa portatrice di un messaggio importante (il mondo può non essere pieno di cose belle ma per favore non smettere di brillare). Il secondo inedito di Journey è il brano Your eyes tell, una canzone scritta da Jungkook.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Stay Gold dei BTS!

Testo

[Intro: Jungkook] Ooh oohIn a world where you feel coldYou gotta stay goldOh babyYeah [Verse 1: Suga, RM] 魅惑的な Moon Light今宵も眠らない月明かりを賴りに君の元へ Hide and Seek心へと忍びこんで 君の間近近づくのさ いつの間にか穢れを知らないなその瞳はダイヤどんな寶石よりも Beautiful何度も見惚れてしまうほど君から目離せない No more [Pre-Chorus: V] 時計の針さえ動きを止めるよUh let it glow[Chorus: Jungkook, Jimin, Jin] Stay gold夢の中でもStay gold探しあてるよStay gold, gold君に觸れたくてStay gold君の全てにStay gold心惹かれてStay gold手に入れたくてStay gold, Stay gold, Stay goldStay goldいつまでも Forever gold [Verse 2: J-hope] 氣づかれないように近づいてく Slowly予告するよ Baby 無防備な君を優しくいただくのさ君の深いところ now… [Pre-Chorus: Jungkook] 高鳴る想いは鼓動を早めるUh let it show[Chorus: Jungkook, Jimin, Jin] Stay gold君さえいればStay gold何もいらないStay gold, gold抱きしめたくてStay gold愛は果てなくStay gold光を放つStay goldどんな星よりもStay gold, Stay gold, Stay goldStay goldいつまでも Forever gold [Bridge: ] Just close your eyes何も言わないI’ll steal your heart魔法のように奇跡なら僕が見せてあげる (yeah)その手を出して [Chorus: Jungkook, Jimin, Jin] Stay gold夢の中でもStay gold探しあてるよStay gold, gold君に觸れたくてStay gold君の全てにStay gold心惹かれてStay gold手に入れたくて

のぞき見する Moon Light

今宵眠らせない

握りしめたその手を

離したくはないよ

Stay gold

Uh yeah

Traduzione





in aggiornamento a breve! Stiamo lavorando per voi 😉