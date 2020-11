Cmqmartina (X Factor 2020): il testo dell’inedito Serpente

Martina Sironi, in arte Cmqmartina ha 21 anni e vive a Monza. Serpente è uno dei suoi inediti che ha portato ai Live Show di X Factor 2020.

Testo di Serpente di Cmqmartina

Non mi vuoi più e forse fai bene

Io sono sorella ormai

Dei mostri miei

Corpi stanchi e cuori distanti

Io mi sacrifico per te

Anche se ti allontani da me

Ti ho scelto

Sarò come il vento

Ti guardo le spalle

Senza paura di niente

Urlo ma poi non si sente

E tu non cambi la pelle

ma hai il cuore di un serpente

E tanto non serve abbracciarmi con le mani

fredde perché non cambi la pelle ma

Hai il cuore di un serpente

Ci cerchiamo sempre

Senza trovarci mai

Come animali di notte

Poche parole costole rotte

Ci cerchiamo sempre

Senza trovarci mai

Come animali di notte

Poche parole costole rotte

Siediti parlami di quanti

e di quali sono I punti deboli

Io lo so che

Non mi vuoi più

E forse fai bene

Ma se ti dicessi che

Tutto quello che ho fatto per te

Ti ho scelto

Sarò come il vento

Ti guardo le spalle

Senza paura di niente

Urlo ma poi non si sente

E tu non cambi la pelle

ma hai il cuore di un serpente

E tanto non serve abbracciarmi con le mani

fredde perché non cambi la pelle ma

Hai il cuore di un serpente

Ci cerchiamo sempre

Come animali di notte

Senza paura di niente

Urlo ma poi non si sente

E tu non cambi la pelle

ma hai il cuore di un serpente

E tanto non serve abbracciarmi con le mani

fredde perché non cambi la pelle ma

Hai il cuore di un serpente