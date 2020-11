Cmqmartina (X Factor 2020): il testo dell’inedito Sparami

Martina Sironi, in arte Cmqmartina ha 21 anni e vive a Monza. Sparami è uno dei suoi inediti che ha portato ai Live Show di X Factor 2020.

Testo di Sparami di Cmqmartina

Se scomparissi tu

Cosa guarderei per ore quando sono giù

E parlano di me

Fatemi morire tra le stelle

Io non capisco più

Dove inizia la mia mano e dove finisci tu

Ho sacrificato troppo tempo

Per lasciare spazio a tutto quello che avevi dentro tu

È venti volte che

Chiamo tre tre otto uno nove te

Sì parlami di me

Lasciami morire tra le stelle

Ho in testa

Questa mezza idea

Sparami sparami sparami sparami dritto qui

Mentre ti guardo in faccia

Io dormo male e

Scegliere di andare è più facile

La testa sembra stare a posto

Il battito un po’ meno e questo

è tutto quello che ho da dire

È venti volte che

Chiamo tre tre otto uno nove te

Sì parlami di me

Lasciami morire tra le stelle

Ho in testa

Questa mezza idea

Sparami sparami sparami sparami dritto qui

Mentre ti guardo in faccia

Ho in testa

Questa mezza idea

Sparami sparami sparami sparami dritto qui

Mentre ti guardo in faccia

Ho in testa

Questa mezza idea

Sparami sparami sparami sparami dritto qui

Mentre ti guardo in faccia

Io dormo male e

Scegliere di andare è più facile

La testa sembra stare a posto

Il battito un po’ meno e questo

è tutto quello che ho da dire

È venti volte che

Chiamo tre tre otto uno nove te

Sì parlami di me

Lasciami morire tra le stelle

Ho in testa

Questa mezza idea

Sparami sparami sparami sparami dritto qui

Mentre ti guardo in faccia