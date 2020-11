Cmqmartina (X Factor 2020): il testo dell’inedito Lasciami andare

Martina Sironi, in arte Cmqmartina ha 21 anni e vive a Monza. Lasciami andare è uno dei suoi inediti che ha portato alle audizioni di X Factor 2020.

Testo di Lasciami andare di Cmqmartina

Rispondi alla domanda più importante

cosa credi che mi dica mia madre

non riesce a capire niente

di cosa sono di come faccio a camminare per strada

non mi ha visto nemmeno per caso quando avevo la faccia per terra

e dimmi se ricordi le mie mani

tu pensi di avere ragione

non riesci a capire niente

vai a comprare le sigarette non ho voglia di fare la strada

credo che mi ritireró in tempo prima che mi respingano

Eddai alza ‘sta c****o di radio

dj mastica questo passato

scivola via dalla pelle e si sente la notte

l’eco di quando t’arrabbi mi chiami di sera e rispondo alle sette

eddai alza ‘sta cazzo di radio

dj mastica questo passato

scivola via dalla pelle e si sente la notte

l’eco di quando t’arrabbi mi chiami di sera e rispondo alle sette

E dimmi se ti ho rovinato i piani

chiudo le porte di casa

ti supplico lasciami andare

e mi ripeto di stare calma la volta buona succede per caso

penso che mi ributterò in tempo

Eddai alza ‘sta c**** di radio

dj mastica questo passato

scivola via dalla pelle e si sente la notte

l’eco di quando t’arrabbi mi chiami di sera e rispondo alla sete

eddai alza ‘sta cazzo di radio

dj mastica questo passato

scivola via dalla pelle e si sente la notte

l’eco di quando t’arrabbi mi chiami di sera e rispondo alle sette