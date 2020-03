Clio MakeUp lancia raccolta fondi con la Croce Rossa e si commuove

Clio Zammatteo in arte Clio MakeUp ha voluto dare il suo supporto alla Croce Rossa Italiana durante l’emergenza Coronavirus. Su Instagram ha, infatti, lanciato un appello a tutti i suoi followers chiedendo loro di donare o semplicemente di condividere la raccolta fondi che ha iniziato per far sì che tutti gli ospedali d’Italia, da nord a sud, possano avere i fondi necessari per fronteggiare l’emergenza.

Le parole di Clio MakeUp

Con la voce rotta dal pianto, Clio ha voluto informare tutti della possibilità di poter donare. Come saprete ormai da anni vive a New York con la sua famiglia ma il suo cuore così come i suoi cari sono in Italia.

Cerchiamo di aiutare tutti gli ospedali per curare le persone che ne hanno bisogno. Chi ha l’opportunità di stare a casa lo faccia per chi non può. Nel nostro piccolo ognuno di noi può fare qualcosa. Un momento storico che racconteremo ai nostri figli. Donate se potete, se non potete farlo condividere perché insieme possiamo fare la differenza. Vi voglio bene, sono sempre lì con voi.

Se volete anche voi contribuire a quanto fatto dalla makeup artist potete farlo cliccando al link di GoFund Me, donando la cifra che preferite o se non potete donare condividete il messaggio così che arrivi sempre a più persone. L’unione fa la forza.