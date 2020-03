Elite 4 si farà? Probabilmente sì ma forse con un cast rinnovato

Da ieri è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix la terza stagione di Elite (leggi un recensione qui). Otto intensi episodi che come alcuni del cast avevano anticipato hanno chiuso un cerchio. Ci sarà una quarta stagione? Netflix non ha ancora comunicato nulla a riguardo ma ci sono tutte le possibilità per farla.

Come alcuni protagonisti avevano anticipato Elite 3 ha chiuso diversi capitoli e domande rimaste in sospeso. Innanzitutto, la colpevolezza di Polo per la morte di Marina è ormai nota a tutti anche alla polizia che può quindi chiudere il caso. Nell’ultimo episodio coloro che hanno ricevuto il diploma hanno iniziato un capitolo nuovo lontano da Las Encinas. Nadia e Lu sono andate alla Columbia a New York e anche Carla studierà all’estero.

Ci sono però alcuni dei protagonisti che a causa della sospensione dovranno ripetere l’ultimo anno ovvero Samuel, Guzman e Rebeca. Inoltre, Ander ripresosi dai cicli di chemio è pronto a tornare tra i banchi di scuola insieme al fidanzato Omar arrivato alla scuola per ricchi. Cayetana è rimasta a Las Encinas come donna delle pulizie e Valerio lavorerà alle cantine di Carla. I presupposti per nuove storie in un’ipotetica Elite 4 ci sono, magari con un cast rinnovato o ampliato come ipotizzano i giornali spagnoli tra cui Elcomercio.

Netflix probabilmente aspetterà qualche giorno per annunciare un eventuale rinnovo e noi restiamo in attesa.