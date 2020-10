Chi è Vergo: uno dei cantanti Over di X Factor 2020

Giuseppe Piscitello, in arte Vergo, è uno dei cantanti di X Factor 2020, per la categoria Over capitanata da Mika. Giuseppe ha 29 anni ed è nato a Palermo, ma si è trasferito a Milano per inseguire il sogno della musica: di giorno è un portinaio, di notte fa il producer. Ad X Factor ha conquistato i 4 sì dei giudici con il suo inedito Bomba. Mika, è rimasto colpito: “Hai il senso di una canzone pop, che funziona e che arriva”.

Vergo si racconta dopo essere stato scelto da Mika per partecipare ai Live Show di X Factor 2020 nella squadra degli Over.

Vergo accede ai Live Show di X Factor 2020

È arrivato il turno di Mika che insieme all’artista Francesco Vezzoli ha fatto la sua scelta. Eda Marì grazie alla sua spontaneità è volata ai Live Show insieme a Vergo che dovrà abbandonare la paura di aprirsi. Ultimo concorrente è NAIP che rappresenta il manifesto di Mika per questa edizione: provocazione, pop e originalità.

