Mulan: ecco i character poster del live action della Disney

Dopo il nostro incontro con la regista di Mulan, Niki Caro, ve ne abbiamo parlato qui, la Disney ha rilasciato una nuova anteprima de live action. Si tratta dei character poster ufficiali in cui possiamo dare un’occhiata da vicino ai personaggi principali del film.

I character poster del live action

I personaggi del film

Tra loro ci sono ovviamente la protagonista Mulan, interpretata da Yfei Liu, insieme ad altri personaggi interpretati Donnie Yen, Gong Li, Jason Scott Lee, Jet Li, Yoson An. Rispetto al classico d’animazione del 1998 ci saranno diversi cambiamenti, molti avvenuti proprio per volontà della regista stessa.

Non sarà infatti presente il capitano Shang, al suo posto ci sarà invece un altro soldato: probabilmente il love interest di Mulan. Rimpiazzato anche il capo degli Unni Shan Yu con un altro villain e una strega. La componente magica, strettamente legata alla tradizione cinese, sarà infatti molto presente in questo live action.

Vi ricordiamo che Mulan arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 26 marzo. Restiamo in attesa di altre news e anteprime!

La trama del film:

Quando l’imperatore della Cina emette un decreto secondo cui un uomo per famiglia deve servire nell’esercito imperiale per difendere il paese dagli invasori del nord, Hua Mulan, la figlia maggiore di un onorato guerriero, interviene per prendere il posto di suo padre malato. Travestendosi da uomo, Hua Jun, viene messa alla prova in ogni passo e deve sfruttare la sua forza interiore e abbracciare il suo vero potenziale. È un viaggio epico che la trasformerà in un onorato guerriero e le guadagnerà il rispetto di una nazione riconoscente … e di un padre orgoglioso.

Guarda il trailer del film