Chi è Cmqmartina: il significato del nome della cantante di X Factor

Cmqmartina, è una delle concorrenti di X Factor 2020, per la categoria Under Donne capitanata dal rapper Hell Raton.

Martina Sironi ha 21 anni e viene da Monza, I suoi pezzi sono delle vere e proprie hit. Suona la chitarra e ha scritto un brano sulla madre che manifesta dei dubbi sul suo percorso musicale, e sempre alla madre ha dedicato un tatuaggio sulla gamba. E proprio grazie al suo inedito a lei dedicato alle Audition conquista 4 sì. Ai Bootcamp guadagna la sedia con una cover riarrangiata di Modugno. Alle Last Call porta invece una cover di Jovanotti e si guadagna un posto ai Live, per Hell Raton lei è una bella sfida.

Il percorso a X Factor 2020

Martina ha 21 anni e arriva sul palco di X Factor 2020 dopo aver avviato il suo progetto di musica elettronica, Cmqmartina. I genitori, soprattutto la mamma, non sembrano supportare troppo la strada scelta dalla ragazza “Vorrebbero una figlia che studia all’università” dice lei.

Il brano originale che la concorrente sceglie per le Audizioni è Lasciami andare, dedicata sempre alla mamma. Un pezzo dal sound interessante che racconta una tipica situazione che, siamo onesti, sarà più o meno capitata a tutti.

Ai Bootcamp ha ottenuto una sedia grazie a un brano di Domenico Modugno completamente rivisitato e in Last Call ha convinto il suo giudice e Lazza, spalla di Hell Raton in questa occasione, con una cover di Tensione Evolutiva di Jovanotti.

Cmqmartina si racconta nel primo vlog dopo essere stata scelta da Hell Raton per partecipare ai Live Show di X Factor 2020 nella sua squadra.

In questo suo primo video da concorrente rivela cosa pensa del giudice della sua categoria e tutte le sue emozioni in attesa del primo Live.