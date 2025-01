Squid Game 3 uscirà davvero il 27 giugno 2025?

Squid Game 3 uscirà il 27 giugno 2025? Leonardo DiCaprio farà davvero un cameo nei nuovi episodi? Proviamo a spiegarvi quando potrebbe uscire Squid Game 3 e che ruolo potrebbe avere Leonardo DiCaprio nello show.

Squid Game 3: ecco tutto quello che dovete sapere sulla data d’uscita

Netflix ha già confermato che la stagione 3 di Squid Game, stagione che concluderà la serie, uscirà sulla piattaforma nel 2025. Tuttavia, non ha ancora rivelato la data di uscita ufficiale. Peccato che forse si sia lasciato sfuggire qualcosina. Vi ricordate la scena post credit della seconda stagione? Ecco questa scena è stata postata online dal canele di Netflix Corea come teaser per la stagione 3 ed in didascalia riportava: “Squid Game stagione 3 in arrivo nel 2025 e disponibile su Netflix dal 27 giugno”. Quindi si potrebbe effettivatemete uscire il 27 giugno 2025.

Perchè secondo noi la data d’uscita del 27 giugno è credibile? In primo luogo perchè Netflix quando pubblica qualcosa difficilmente sbaglia data, ed in secondo luogo perchè tutto tornerebbe con le dichiarazioni del creatore della serie secondo il quale l’ultima stagione di Squid Game dovrebbe uscire in estate o nell’autunno del 2025, comunque prima rispetto a quando è uscita Squid Game 2.

Leonardo DiCaprio ci sarà? Il fatto che Leonardo DiCaprio venga costantemente associato alla serie coreana si basa solo su un dato: ha più volte dichiarato che è un grandissimo fan della serie. Ci sono poi teorie relative ad uno spin-off americano di Squid Game che implicherebbero la sua presenza ma per quanto riguarda la stagione finale al momento non è stata confermato il suo cameo.

Voi attendete l’ultima stagione di Squid Game e cosa vi aspettate della serie?

