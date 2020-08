Chega di Gaia Gozzi: venerdì arriva il remix feat. Strage

Continua inarrestabile il successo di Chega, il singolo di Gaia Gozzi che conta già milioni di stream ed è contenuto nell’album Genesi. Il pezzo è stato appena certificato Disco di Platino, come annunciato anche dalla pagina ufficiale di Amici.

Ma la storia di Chega non è ancora conclusa. Anche se è stato scritto ormai un anno fa, il brano ci accompagnerà sicuramente per tutta l’estate. Il pezzo si impone, infatti, come uno dei tormentoni più indimenticabili di quest’anno.

Forse è per questo che Gaia ha voluto realizzare un remix del brano e più precisamente sarà un featuring con Strage, rapper che fa parte della fortissima Machete Crew. Il remix è già disponibile per il pre-order a questo link e uscirà venerdì 7 agosto.

In uscita in versione fisica, lo scorso maggio, l’album che lo contiene è stato ripresentato come Nuova Genesi. Il disco è stato arricchito da tre brani inediti ed è stato disponibile anche in una limited edition autografata.

Nuova Genesi ha rappresentato un vero e proprio nuovo inizio per la giovane cantautrice. In questo disco Gaia Gozzi si è messa a nudo, raccontandosi e ricostruendo il percorso che l’ha portata alla sua rinascita, appunto.

Gaia è già al lavoro sul suo prossimo disco e, mentre trae ispirazione nella sua casa immersa nella natura, è anche la protagonista di una docu-serie girata da Billboard Italia.

Nel frattempo, l’abbiamo vista salire sul palco di Battiti Live e prestare il suo brano più conosciuto per creare una suggestiva coreografia. A realizzarla sono stati due bravissimi ballerini che come lei hanno partecipato ad Amici, anche se in un’edizione differente. Stiamo parlando di Miguel Chavez e di Federico Milan. A interpretare la coreografia sulle note di Calma, la ballerina Arianna Forte, anche lei ex concorrente del talent show.