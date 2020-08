Dixie D’Amelio indossa il cardigan di Taylor Swift dal merch di Folklore

Charli e Dixie D’Amelio hanno appena annunciato la loro collaborazione con Orosa Beauty per una nuova collezione di smalti per unghie! Le sorelle hanno contribuito a creare un set di quattro colori ciascuna per Coastal Craze, la prima collaborazione in assoluto per il marchio di bellezza destinato alla Generazione Z.

Nell’ultimo video di Dixie, appena pubblicato su Youtube, l’artista di Be Happy presenta insieme a sua sorella la linea di smalti che le due ragazze hanno creato e che è chiamata appunto Coastal Craze.

Nel filmato, le due sorelle raccontano da cosa sono state ispirate per creare quei colori e da cosa deriva il nome della linea. Ma anche di come Orosa le ha aiutate a sviluppare l’intera collezione di cui sono molto fiere. Entrambe hanno creato delle nuance che rispecchiano la loro personalità e che mettono in risalto le loro differenze.

Charli and I Totally Nailed It | Dixie D'Amelio

Entrambe le collezioni, di Charli e Dixie, sono in edizione limitata e sono prive di parabeni, formaldeide, olio di palma e ingredienti d’origine animale.

In questo nuovo video di Dixie D’Amelio, non si può fare a meno di notare che la ragazza indossa il cardigan che fa parte del merchandising di Folklore, il nuovo album di Taylor Swift. Si tratta dello stesso capo che la cantante statunitense indossa nella conclusione del video ufficiale di Cardigan, il primo singolo estratto dall’album.

La giovane americana, però, non è l’unica che si è lasciata conquistare da questo maglione un po’ extra large. Anche Cara Delivigne lo ha sfoggiato recentemente su Instagram assicurando che è avvolgente come una coperta.