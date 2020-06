Charlie Puth: audio, testo e traduzione di Girlfriend

Charlie Puth ha rilasciato dopo tanta attesa il suo nuovo singolo. Girlfriend, questo il titolo, potrebbe essere l’apri pista di un nuovo progetto. Già nel 2019 il cantante aveva rilasciato ben tre singoli tra cui la popolare Mother, senza però rilasciare nessun album. L’ultimo, Voicenotes, risale infatti al maggio del 2018.

Scopri qui sotto video, testo e traduzione di Girlfriend di Charlie Puth:

Testo

Yeah

[Verse 1] Tired of this conversationWe didn’t come all this wayTo touch a little, kiss a littleAll night longYou wanna hear me say itI know I kept you waitin’Just a little, just a littleAll night long [Pre-Chorus] Can’t stop‘Til you’re lyin’ right here next to meI should stopBut I think I’ll do it anyway [Chorus] Baby, would you ever want to be my girlfriend?I don’t wanna play no gamesThis is more than just a phaseBaby, would you ever want to be my girlfriend?If you want it, let me knowWe could make this official

Don’t we look perfect, baby?

Let’s take this further, baby

Just a little, just a little

All night long

If I was your boyfriend, I

I’d be givin’ you all my time

Not just a little, just a little

All night long

[Pre-Chorus] Can’t stop‘Til you’re lyin’ right here next to meI should stop (Oh)But I think I’ll do it anyway [Chorus] Baby, would you ever want to be my girlfriend? (Oh)I don’t wanna play no games (No games)This is more than just a phaseBaby, would you ever want to be my girlfriend? (Oh)If you want it, let me know (Me know)We could make this official (For sure) [Post-Chorus] Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, no)Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, my)My girlfriendHold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, no)Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, my)My girlfriend

I can’t stop, woah

Know I should stop

But I had to do it anyway, I had to do it anyway

I had to do it anyway, I had to do it anyway





Traduzione

[Chorus] Baby, would you ever wanna be my girlfriend? (Oh)I don’t wanna play no games (No games)This is more than just a phase (Yeah)Baby, would you ever wanna be my girlfriend? (Oh)If you want it, let me know (Me know)We could make this official (Oh yeah) [Post-Chorus] Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, no)Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, my)If you were my girlfriend (I’m ready to do this thing, yeah)Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, no)Hold on, you’re makin’ me (Oh no, baby, my)My girlfriend (Yeah)

stanco di questa conversazione

non siamo arrivati in questo modo

di toccarci poco, baciarci poco

tutta la notte

vuoi sentirmi dire

so che ti sto facendo aspettare

solo un po’, solo un po’

tutta la notte

non posso fermarmi finché

finché non sarai distesa accanto a me

dovrei fermarmi

ma penso che lo farò comunque

baby, vorresti mai essere la mia ragazza?

non voglio fare nessun gioco

questa è più di una semplice fase

baby, vorresti essere la mia ragazza?

se volessi, fammelo sapere

potremmo renderlo ufficiale

non sembriamo perfetti, baby?

portiamo tutto questo avanti

solo un po’, solo un po’

tutta la notte

non posso fermarmi finché

finché non sarai distesa accanto a me

dovrei fermarmi

ma penso che lo farò comunque

baby, vorresti mai essere la mia ragazza?

non voglio fare nessun gioco

questa è più di una semplice fase

baby, vorresti essere la mia ragazza?

se volessi, fammelo sapere

potremmo renderlo ufficiale

trattieni, mi stai facendo

trattieni, mi stai facendo

la mia ragazza

trattieni, mi stai facendo

trattieni, mi stai facendo

la mia ragazza

non posso fermarmi

so che dovrei farlo

ma dovevo farlo comunque, dovevo farlo comunque

ma dovevo farlo comunque, dovevo farlo comunque

baby, vorresti mai essere la mia ragazza?

non voglio fare nessun gioco

questa è più di una semplice fase

baby, vorresti essere la mia ragazza?

se volessi, fammelo sapere

potremmo renderlo ufficiale

trattieni, mi stai facendo

trattieni, mi stai facendo

la mia ragazza

trattieni, mi stai facendo

trattieni, mi stai facendo

la mia ragazza