Charlie Puth annuncia il nuovo album CHARLIE: data di uscita, artcover e tutte le curiosità

Dopo tanti anni di attesa Charlie Puth torna finalmente con un nuovo album! Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante con un lungo post sui social.

A distanza di 4 anni dal suo secondo album, Voices, torna finalmente con un nuovo lavoro. Anche se in questo periodo non si può dire ci abbia lasciato a secco, visto i vari singoli e collaborazione che ha rilasciato dal 2018 ad oggi.

Con un post su Instagram Charlie ha voluto annunciare il suo nuovo lavoro e come è arrivato a comporlo:

Quest’album è nato su internet e mi sono divertito tantissimo a crearlo davanti ai vostri occhi in quest’anno. Il me del 2019 pensava che per essere un vero artista dovessi nascondermi e comporre in segreto per creare dell’arte. Invece fai meglio quando coinvolgi milioni di persone nel processo (almeno così è stato per me). Spero urlerete piangendo ogni singolo testo quando le canterò dal vivo perché non ci sarebbero se non fosse per voi. Grazie. CHARLIE arriva il 7 ottobre.