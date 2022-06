Charlie Puth e Jungkook dei BTS: nuovo singolo Left&Right e curiosità sulla collaborazione

Charlie Puth e Jungkook dei BTS hanno annunciato la loro prima collaborazione insieme. Left & Right sarà il loro nuovo singolo insieme, un featuring inaspettato per i fan che però è stato subito accolto con grandissimo entusiasmo.

Charlie Puth e Jungkook insieme per un singolo: quello che sappiamo su questa collab

Segnate sul calendario il 24 giugno. Questo è il giorno in cui sarà rilasciato il nuovo singolo di questo inedito duo e di cui possiamo già ascoltare una breve anteprima condivisa dal cantante di Girlfriend.

Potete ascoltarla direttamente qui!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

La carriera di Charlie

Nonostante stia spopolando su Tik Tok ultimamente la carriera di Charlie è un po’ in standby. Anche se ha rilasciato diversi singoli, i più recenti Light Switch e That’s Hilarious, i fan aspettano un album ormai dal 2018 quando uscì l’ultimo Voicenotes. Da quel momento sono stati rilasciati diversi singoli tra cui Cheating On You e I Warned Myself ma nessun nuovo disco fisico.

Jungkook e il progetto solista

Come saprete i BTS hanno proprio di recente annunciato una pausa per dedicarsi alle proprie carriere da solisti. E questo per Jungkook è proprio un inizio con il botto! I fan della boy band k-pop però possono stare tranquilli perché non è la fine dei BTS. Anzi, i componenti ci tenevano a specificare che non hanno nessuna intenzione di sciogliersi, ma solo di dare più spazio ai loro progetti in solitaria. Pronti a tornare più forti di prima.