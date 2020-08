Charli e Dixie D’Amelio lanciano il loro canale Youtube di famiglia

La famiglia D’Amelio ha creato il proprio canale YouTube! Charli, Dixie e i genitori Marc e Heidi saranno tutti presenti sul nuovo canale e il loro primo video è un’intervista con Gadi Schwartz della NBC.

Per questo primo contenuto, la famiglia ha parlato della sua ascesa verso il successo, iniziata su TikTok, del costante bullismo online e delle tante cose cattive che le persone purtroppo dicono sul web. Ecco cosa ha raccontato Charli:

Se hai follower, non sei considerato una persona, sei solo la cosa che le persone possono giudicare, a cui mettere soprannomi e con cui fare il prepotente. La maggior parte delle volte non lo vedranno o se risponderò replicheranno ‘Non avrei mai pensato che lo avresti visto.’ Quindi è come se non si aspettassero di fare del male, ma lo facciamo tutti.

Il mese scorso, Dixie ha rivelato che la famiglia avrà effettivamente il proprio reality show e questo dopo mesi di speculazioni!

Siamo così entusiasti di dare il via al nostro canale YouTube con questo video! Ci siamo trovati benissimo stando seduti con Gadi Schwartz della NBC per parlare delle nostre esperienze come famiglia! Assicurati di iscriverti al nostro canale in modo da non perdere i video in arrivo!

Intanto, Charli D’Amelio è diventata anche un autore. La sedicenne star di TikTok ha appena annunciato l’uscita del suo libro, il primo in assoluto, che è intitolato Essentially Charli: The Ultimate Guide To Keeping It Real.

Nel suo recente annuncio su Instagram la ragazza ha svelato che in quest’opera parlerà della sua infanzia e proprio della sua vita familiare, oltre a illustrare ai lettori come navigare sui social media e a gestire le amicizie digitali, sviluppando un’identità forte e sicura.

