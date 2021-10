Strappare lungo i bordi: la serie di Zerocalcare arriva il 17 novembre su Netflix

Dopo l’annuncio dello scorso anno finalmente ci siamo: Strappare lungo i bordi sta per debuttare su Netflix. Ad annunciarlo è proprio lui, Zerocalcare, con un simpaticissimo trailer con cui rassicura tutti i suoi fan sull’imminente arrivo della serie d’animazione.

Strappare lungo i bordi sarà disponibile sulla piattaforma per tutti gli abbonati a partire dal 17 novembre.

La serie sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

Strappare lungo i bordi è la storia di un viaggio complicato che Zerocalcare fa con i suoi amici Sarah e Secco. Lungo la strada, emergeranno episodi della sua vita solo apparentemente scollegati tra di loro, ma che alla fine riveleranno un significato profondo.

Scritta e diretta da Zerocalcare, pseudonimo del celebre fumettista italiano Michele Rech, Strappare lungo i bordi è un prodotto tutto italiano realizzato da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing.

La serie sarà ambientata nell’ormai noto universo narrativo dell’autore, dove non mancheranno personaggi cult come Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale e l’iconico Armadillo, la cui voce sarà di Valerio Mastandrea.

Era tanto tempo che giravo attorno all’animazione, anche divertendomi molto a sperimentare, facendo tutto da solo. Al tempo stesso mi sarebbe piaciuto alzare l’asticella, sfruttare di più il mezzo video in termini di regia, di movimento, mantenendo però il mio linguaggio e i miei temi e continuando ad avere il controllo totale sulla storia.

In questo senso Netflix mi ha messo in condizione di lavorare in un modo che tiene insieme tutti i piani: libertà assoluta nei contenuti e nei linguaggi, possibilità di collaborare con persone più capaci di me, per raccontare una storia su una piattaforma accessibile ormai praticamente a tutti. Speriamo che tempo che la serie esce il mondo esista ancora più o meno come lo conosciamo.