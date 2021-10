Amici 21: Luigi Strangis confessa di avere il diabete

Durante il daytime di Amici 21 andato in onda oggi su Canale 5 Luigi fa una commovente e delicata confessione mentre sta discutendo con Rudy Zerbi. Il cantante di Vivo, nel spiegare alcuni suoi comportamenti, rivela di soffrire di diabete.

Amici 21: Luigi confessa di soffrire di diabete

Il professore lo convoca in sala prove per rimproverarlo riguardo la questione provvedimento disciplinare che lo ha mandato in sfida contro un aspirante allievo. Zerbi si chiede quale sia la natura del suo atteggiamento rispetto a queste e altre difficoltà, avendo notato che il ragazzo dà spesso l’impressione di essere poco coinvolto da ciò che gli accade.

A quel punto, Luigi ha un’inevitabile crollo emotivo. Il giovane spiega che in realtà cerca di non farsi prendere troppo dallo stress per evitare che questo influisca negativamente sulla glicemia (i livelli di glucosio nel sangue).

“A me piace la tranquillità, anche se è una cosa seria cerco di farmela scivolare, è per il problema che ho, evito sempre lo stress. Che problema? Ho il diabete che poi incide sulla glicemia, quindi cerco sempre di lasciare andare tutto”.

Luigi Strangis ha dunque il diabete. Presumibilmente si tratta di diabete di tipo I, detto anche giovanile, caratterizzato da alti livelli di glucosio nel sangue come conseguenza di una distruzione autoimmune delle cellule beta del pancreas. Una condizione che va monitorata costantemente e che va tenuta sotto controllo con un’alimentazione rigorosamente bilanciata. Soprattutto dal punto di vista dei carboidrati, sia a livello qualitativo sia quantitativo.

Luigi porta un cerotto sul braccio che molto probabilmente è un microinfusore insulinico. Si tratta di un dispositivo che rilascia la quantità d’insulina necessaria per mantenere la glicemia a livelli normali. Per controllare la patologia anche l’attività fisica e lo stress devono essere regolamentati, al fine di evitare pericolosi e bruschi abbassamenti della glicemia stessa a cui l’infusione dell’insulina predispone.