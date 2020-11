Charli D’Amelio: quanti follower ha perso per un video con James Charles

La 16enne Charli D’Amelio aveva superato la quota di 99 milioni di follower sul suo profilo TikTok da pochi giorni. La sua ascesa sulla piattaforma sembrava ormai inarrestabile quando un video pubblicato di recente sul canale ufficiale della famiglia D’Amelio, ha suscitato un forte dissenso verso la creator.

Nel video i D’Amelio ospitano a cena il make-up artist James Charles (un amico fidato delle due sorelle) e a un certo punto cominciano a parlare del numero di follower di Charli. La ragazza dice che presto taglierà il traguardo dei 100 milioni. Il tono della tiktoker, probabilmente scherzoso, non piace affatto agli spettatori del video, interpretando nelle sue parole un eccesso di ambizione e poca riconoscenza, poco rispetto verso chi la segue già da tempo.

Ma a suscitare ancora più disappunto è l’atteggiamento di tutta la famiglia nel corso della cena. I D’Amelio, secondo il pubblico, dimostrano un comportamento poco educato per tutto il tempo, mentre il guru del make-up sarebbe l’unico che si comporta in modo rispettoso.

Sfortunatamente per Charli, la tiktoker sta perdendo negli ultimi giorni moltissimi follower. Proprio come conseguenza a quello che sembra in buon sostanza un malinteso, molti seguaci hanno deciso di smettere di seguirla, con un ritmo non indifferente! Stiamo parlando di più di mezzo milione di persone, come è possibile verificare su questa piattaforma.

Purtroppo, però non è finita qui, perché molti hater ne hanno approfittato per riversare su Charli D’Amelio delle minacce molto gravi, tanto che la tiktoker si è vista costretta di fare ricorso a una diretta Instagram per chiedere loro di smetterla.

Ovviamente non possiamo che condannare quest’odio ingiustificato. Dobbiamo anche constatare, però, che dopo quest’episodio la stima da parte dei fan verso la ballerina sia un po’ compromessa.

i truly cannot believe 99 million people are supporting me! i am so incredibly thankful for every single one of you!! you all have changed my life with all of the support and love you give to me!! thank you so very much!! 💕💕

— charli d’amelio (@charlidamelio) November 16, 2020