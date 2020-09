Juanfran pubblica il remix italiano della sua hit mondiale Como Llora, in collaborazione con Fred De Palma, disponibile su tutte le piattaforme di streaming dall’11 settembre 2020.

De Palma

uh uh

[?] italian remix

Se stai male io lo senti, lo siento

queste strade sono sempre le stesse

ma non mi portano da te questa notte

sarebbe una gara a chi grida più forte

La vi cuando llora

La dejaste sola

Mi pana te lo dije

Que por andar con zorras

La vi cuando llora

La dejaste sola

Mi pana te lo dije

Que por andar con zorras

La vi como llora

La vi como sufre

Como se deteriora

Entre tanto en embuste

Te a cojido mensaje

Te a cojido llamada

Te saque un dm

Caíste en la carnada

Un par de veces he sido yo quien la cuidado

Junto a las sábanas también la he calentao

Los ojos son los que la han vigilado

Pa’ tus amenazas tengo un peine aquí guardado

Quando rimani sola

e mi vorresti ancora

restare senza di me

ti stringe un nodo in gola

Il mio cuore non ha battiti, è senza batteria

tu dici che me lo ricarichi

non so da che parte sia

e l’ho rubato ad ogni donna che lo avesse

per questo sul telefono ho solo chiamate perse

mentre guardi quelle foto, guardi il vuoto

le dita sullo schermo adesso sembrano carezze

e non fare programmi faremo tardi

sei così buone uebe che vorrei abbonarmi

se andiamo in quel posto e non so comportarmi

che con quel corpo ti serve il porto d’armi

La vi como llora

La vi como sufre

Como se deteriora

Entre tanto en embuste

La vi cuando llora

La dejaste sola

Mi pana te lo dije

Que por andar con zorras

La vi cuando llora

La dejaste sola

Mi pana te lo dije

Que por andar con zorras

Al 69 llamame que esta noche se pasa muy bien

De aquí ya salen las penas y me lo vas agradecer

Cuantas cosas que me Han dicho y a malas las soporte

Tutto il resto non mi importa se mi innamoro di te

se mi innamoro di te

e ce ne andiamo via da qua

da qua, da qua

Dímelo Luian

De Palma

Uebe

Ma Ma Mambo Kingz

Justin Quiles yeah

Dn7 Music

La Movie Baby

JuanFran comandando

Ya tu sabes

Ha ha